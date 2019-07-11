Политик проигнорировал неудобные вопросы от представителя нашего СМИ

Продюсер видеоагентства Ruptly, относящемуся к RT, пробрался на "Глобальную конференцию по свободе прессы", несмотря на то, что Лондон не аккредитовал телеканал и информационное агентство Sputnik. Россиянин поинтересовался у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, как он относится к сложившейся ситуации, но тот стремительно убежал от него.

"Russia Today? Это не про свободу",

– нервно ответил политик в коридорах здания, где проходит конференция, продюсеру на вопрос, нет ли иронии в том, что Великобритания не пустила российские СМИ на мероприятие по свободе слова.

Тогда сотрудник Ruptly, как передает telegram-канал RT, озадачил министра другим вопросом, уточнив, нет ли иронии в том, что у того на стенах написаны цитаты Джорджа Оруэлла, известного антиутопиями.

"Что мы не пустили Russia Today? Я не думаю, что это..." - начал было Хант, но не закончил свою фразу, сбежав от продюсера видеоагентства, пока тот не задал новый вопрос.

Сложившуюся с российскими СМИ ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заметив, что ведомство возмущено положением дел. Она отметила, что МИД Великобритании отказалось называть причины, по которым запретил аккредитацию RT и Sputnik, а также не стало комментировать требование России объясниться в течение суток.

"Если раньше об имеющих место дезинформационных кампаниях со стороны Великобритании можно было косвенно судить по таким эпизодам, как, например, дело Скрипалей, или информационным утечкам относительно проекта "Инициатива честности", теперь же официальный Лондон, по сути, открыто расписался в статусе распространителя фейков и клеветы",

– заявила Захарова, расценивающая отказ Лондона как пропагандистскую атаку на российские СМИ.

Она отметила, если есть обвинения, то нужны доказательства, в том числе, если речь идет о распространении дезинформации. По словам дипломата, две страны всегда исходили из принципов взаимности. Поэтому, как сказала Захарова, британские СМИ, работающие в России, "должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства".

МИД Соединенного Королевства обвинил RT и Sputnik в "распространении дезинформации". А медиарегулятор Ofcom обвинил RT в 7 нарушениях вещательного кодекса в связи с освещением дела Скрипалей, что касается Sputnik, то о нем ведомство предпочло ничего не говорить.