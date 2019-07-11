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Сладкие напитки вызывают рак

Фото: pixabay.com
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Стабилизаторы в жидкостях снижают иммунитет

Французские ученые из университета Сорбонны 9 лет наблюдали за здоровьем более 100 тыс человек и пришли к ужасающим выводам. Оказывается, молочные коктейли, соки, энергетики, газировки не менее опасны для здоровья, чем вредная еда.

Специалисты указывают на то, что в таких жидкостях слишком много сахара, например, в одном стакане пакетированного сока содержится 6 ложек "белой смерти". Более того, в сладких напитках есть консерванты, которые негативно сказываются на слизистых оболочках, – так развивается язва и гастрит желудка. К тому же в соки добавляют стабилизаторы, которые уничтожают микрофлору и повышают уязвимость организма перед онкологией, в особенности – молочной железы, простаты и кишечника.

За время исследования на 1000 человек раком заболевали 22 добровольца. Таким образом, сладкие напитки увеличивают риск заполучить смертельный недуг на 18%, говорится в статье, опубликованной в British Medical Journal.

Исследователи добавляют, что люди, которые регулярно пьют соки и газировки, также подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний, появлению ожирения и диабета.

Полина ИВАНОВА
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