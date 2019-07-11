Тахикардия под контролем: простые методы снизят высокий пульс

Унять сердцебиение можно без помощи таблеток

Участившийся пульс порой бывает сигналом о том, что это тахикардия, уверяют эксперты. Чтобы справиться с ним, нужно сосредоточиться на том, чтобы ровно и глубоко дышать.

Достичь этого можно, закрыв глаза и следя за каждым вздохом, чувствуя его и не думая больше ни о чем другом. Такая техника выравнивает сердечный ритм, передает "МедикФорум".

При этом лучше лечь, пульс нормализуется при горизонтальном положении. Однако с телом необходимо мысленно "поговорить": нужно "сказать", что организму не требуется сейчас быть активным. Такая "беседа" тоже приводит сердцебиение в порядок.

Справиться с тахикардией может и умывание холодной водой. Ведь возникает эффект "рефлекса ныряльщика" – это действие снижает активность всех систем в организме, в том числе уменьшает пульс.

Частые и внезапные повышения пульса должны насторожить, так как это говорит о возможном нарушении в проводящей системе сердца. Это может быть связано, как утверждают медики, с гипертонией, атеросклерозом и повышенной функцией щитовидной железы. Мерцательная аритмия также ускоряет пульс, это самая опасная причина такого эффекта, так как может спровоцировать инсульт. В норме пульс должен составлять от 60 до 100 ударов в минуту. Пульс выше возможен при физической нагрузке или страхе.