Если невтерпеж: как часто можно есть фастфуд

Жирной и несбалансированной едой не стоит увлекаться

Вредные перекусы время от времени случаются у всех. Однако медики настоятельно советуют отказаться от фастфуда либо попробовать приготовить самим.

По словам главного внештатного диетолога-специалиста столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, бургеры, к примеру, очень калорийны. Состав такого блюда тоже далек от здоровых продуктов.

"У классического бургера есть две основные составляющие – булочка и рубленая котлета, обычно жареная или приготовленная на гриле. Булочки изготавливаются из муки высшего сорта, а котлета – из говядины с довольно высоким содержанием жира",

– рассказала специалист агентству "Москва".



Зачастую к бургерам идут еще и соусы, в которых тоже содержится немало жиров и сахара. В итоге калорийность бургера, заказанного в ресторане, может достигать 350 калорий. Поэтому есть их следует как можно реже.

В качестве альтернативы диетологи предлагают сделать домашний "фастфуд", заменив ингредиенты на более полезные. Булочку взять из цельнозернового хлеба, котлету из нежирного мяса запечь или приготовить на гриле, добавить овощи и зелень.

"...такой вариант вполне можно включать в рацион один раз в одну-две недели", - заключила Стародубова.