Если невтерпеж: как часто можно есть фастфуд

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Вредные перекусы время от времени случаются у всех. Однако медики настоятельно советуют отказаться от фастфуда либо попробовать приготовить самим.
По словам главного внештатного диетолога-специалиста столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, бургеры, к примеру, очень калорийны. Состав такого блюда тоже далек от здоровых продуктов.
"У классического бургера есть две основные составляющие – булочка и рубленая котлета, обычно жареная или приготовленная на гриле. Булочки изготавливаются из муки высшего сорта, а котлета – из говядины с довольно высоким содержанием жира",
– рассказала специалист агентству "Москва".
Зачастую к бургерам идут еще и соусы, в которых тоже содержится немало жиров и сахара. В итоге калорийность бургера, заказанного в ресторане, может достигать 350 калорий. Поэтому есть их следует как можно реже.
В качестве альтернативы диетологи предлагают сделать домашний "фастфуд", заменив ингредиенты на более полезные. Булочку взять из цельнозернового хлеба, котлету из нежирного мяса запечь или приготовить на гриле, добавить овощи и зелень.
"...такой вариант вполне можно включать в рацион один раз в одну-две недели", - заключила Стародубова.
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