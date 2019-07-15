Найден мгновенный способ понизить давление

Быстро справиться со сложной проблемой помогут дыхательные техники

Все больше людей в развитых странах страдают от гипертонии. Для того, чтобы поддерживать артериальное давление в норме, медики предлагают множество современных препаратов. Однако эффективно снизить давление можно с помощью простых дыхательных упражнений.

К примеру, медленное дыхание и одновременная концентрация на одном слове способствуют нормализации давления и улучшению самочувствия. Специалисты советуют принять удобную позу, мысленно представить любой объект и повторять его название в уме. Сначала делается глубокий вдох, воздух удерживается 4 секунды, а затем следует громкий и плавный выдох.

Еще одна методика такова: нужно сесть, выпрямить спину и расслабить плечи и руки. Медленно вдохнуть, открыть рот и высунуть кончик языка и нарисовать им в воздухе символ "U". При этом следует медленно выдыхать в течение 5 секунд с максимальной концентрацией.

Помогает понизить давление и диафрагмальное дыхание. Необходимо положить одну руку на грудь, другую на живот. Сделать глубокий вдох через нос, почувствовав расширение диафрагмы на вдохе. Задержать дыхание на несколько секунд, выдохнуть через рот. Делать это упражнение нужно в течение 10 минут.

Вышеперечисленные техники насыщают мозг и клетки тела кислородом, помогают очистить сознание и успокоить сердце. Все упражнения следует выполнять аккуратно и спокойно, сообщает "Версия".