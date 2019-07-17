Кокорина и Мамаева в колонии впервые показали на видео

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В Сети появилось видео футбольного матча из колонии, находящейся в городе Алексеевка Белгородской области – именно там отбывают наказание футболисты Алексанр Кокорин и Павел Мамаев.
Как сообщает Mash, до того, как попасть в камеры, Кокорина и Мамаева тщательно обследовали медики – футболисты сдали анализы на ВИЧ и другие заболевания.
В колонии парочку спортсменов уже ждало футбольное поле, где они немедленно сыграли с другими заключенными.
Впрочем, в Белгородском управлении ФСИН официально опровергли, что футболисты выходили на поле. Как сообщили в управлении телеграм-каналу Mash, спортсмены просто гуляют по зоне, но не играют.
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