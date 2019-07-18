Все рекомендации следует выполнять регулярно

Год от года в развитых странах растет число людей, страдающих гипертонией. При этом медики уверяют, что лекарственные средства – не единственный метод для решения этой важной проблемы.

При повышенном давлении необходимо тщательно контролировать питание, подчеркивают специалисты. Так, вегетарианская диета помогает снизить показатели давления на 7 мм рт. столба. Такого же результата можно достигнуть, если избавиться от 5 кг лишнего веса.

Иногда на скачки давления влияют самые неожиданные факторы, к примеру, громкость звонка на телефоне. Итальянские ученые обнаружили, что у мнительных, впечатлительных людей громкие звуки вызывают ассоциацию с несчастьями и тревогой. Именно поэтому имеет смысл поставить на телефон не слишком громкий звонок.

На стабильность давления влияют и стрессы, тревога и другие негативные эмоции. Специалисты советуют научиться управлять гневом, злостью и агрессией. Можно считать до 10 мысленно, прежде чем ответить на критику или научиться дыхательной гимнастике или медитации.

Поможет при гипертонии и свекольный сок – его лучше пить в смеси с морковным или яблочным. Этот напиток богат соединениями азота, которые оказывают расслабляющее действие на стенки кровеносных сосудов и улучшают кровоток.

Страдающим от повышенного давления очень полезно есть ягоды и фрукты с антоцианами: чернику, ежевику, черную смородину, виноград и вишню. кроме того, эксперты настоятельно советуют не пренебрегать завтраком: утренний прием пищи способствует нормализации давления и заряжает энергией на целый день.

Умеренный загар и витамин Д также помогают при гипертонии. Однако медики напоминают, что злоупотреблять солнечными ваннами не стоит – от этого будет больше вреда, чем пользы.

А вот от алкоголя лучше отказаться, считают врачи. Спиртные напитки не лучшим образом влияют на сердечно-сосудистую систему. Отказ от них позволит снизить давление и привести в порядок здоровье в целом.

Огромную пользу для гипертоников принесут небольшие прогулки перед сном. Если ежедневно гулять по полчаса, работа сердца и сосудов существенно улучшится, отмечает "Медик Форум".