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Найден способ похудеть без голодания и нагрузок

Фото: www.globallookpress.com
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Ключ к успеху- правильный режим и полезные продукты

Интервальное голодание, или диета 16/8 не зря становится все более и более популярным. Это простой и одновременно эффективный способ, с помощью которого достаточно легко можно похудеть. 

Принцип режима питания 16/8 заключается в том, что в течение 16 часов нужно полностью воздерживаться от еды, а есть только в оставшиеся 8 часов в сутки. Временные рамки для принятия пищи можно выбрать по своему усмотрению. Чтобы голод не мучил в период интервального голодания, рекомендуется пить напитки без сахара, к примеру, чай из трав.

По мнению диетологов, в свой рацион во время такой диеты нужно включить ряд продуктов, которые помогут не только уменьшить объемы тела, но и очистить организм, а также улучшить состояние кожи.

Мясо курицы, индейки, яйца, грецкие орехи, миндаль, тыквенные семечки, фасоль, нут, горох, нежирный кефир или йогурт, ягоды, цитрусовые, яблоки, капуста, огурцы, шпинат и петрушка – все эти продукты помогут сжечь жир и прийти в хорошую физическую форму без особых усилий, отмечает портал Тhe Lime.

Валентина МАЙОРОВА
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