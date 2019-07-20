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Все гораздо хуже: проблемы с потенцией указывают на серьезные болезни

Фото: www.globallookpress.com
Эректильная дисфункция – повод обратиться к кардиологу

При снижении либидо стоит полностью обследоваться.

Проблемы с потенцией могут свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли американские ученые из клиники Майо. Как выяснилось, те, кто страдает от эректильной дисфункции, в несколько раз чаще обращаются к кардиологу. Речь идет о мужчинах от 40 до 50 лет. Другое исследование показало, что две трети пациентов с заболеваниями сердца испытывают проблемы с потенцией в течение нескольких лет.

Ученые поясняют, что приток крови к половому органу нарушается из-за сужения артерий. Сначала возникают неприятности в интимной сфере, а затем сбой дает и сердечно-сосудистая система. Ухудшение потенции может говорить и о гипоксии – недостатке кислорода, отмечает "Версия".

Самое важное в такой ситуации – не заниматься самолечением и обязательно обратиться к врачу, предупреждают специалисты.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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