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Некоторые люди не могут достичь желаемой цифры на весах, потому что переходят на низкокалорийное питание, ограничивают свой рацион, но спустя какое-то время возвращаются к привычным продуктам. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова отмечает, что человек просто cходит с пути, не достигнув значимого результата.
Непродуманное питание также бывает причиной того, что люди не могут похудеть. По словам эксперта, на это влияет недостаток витаминов и минералов. Из-за дефицита микроэлементов организм сбросит некоторый вес, но вскоре, вероятно, наберет его опять.
Диетолог также подчеркнула в разговоре с журналистами издания "Ридус", что порой люди не видят изменений, потому что занимаются спортом, чтобы похудеть.
"Это связано с тем, что жировая ткань уходит, а мышечная масса при этом увеличивается",
– добавила Круглова.
По ее словам, биоимпендансный анализ состава тела позволяет определить, за счет чего меняется вес. Диетолог обращает внимание на то, что при долгом отсутствии результатов стоит обратиться к специалисту, ведь могут быть проблемы с эндокринной системой.
Специалист советует не пробовать диеты, рассчитанные на временный результат, а сразу переходить на правильное и сбалансированное питание, которому нужно придерживаться долгое время.
При этом калорийность на время похудения стоит уменьшить, но каждый день нужно есть 6 групп продуктов: зерновые, например, хлеб, овощи, фрукты, молочные продукты, а также источники белка и растительного жира, например, орехи.
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