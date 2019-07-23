В виноградных косточках нашли спасение от высокого давления

Фрукт поможет избавиться от проблем

Известно, что гипертония может привести к инфаркту или инсульту. Поэтому большой популярностью пользуются немедикаментозные способы понижения давления.

Эксперты считают, что изменение образа жизни поможет справиться с этой проблемой, отмечает Express. По словам медиков, сокращение потребления соли и увеличение доли овощей и фруктов в рационе способно эффективно справиться с высоким давлением. Особенно полезно при гипертонии употреблять экстракт виноградных косточек.

Исследования показали, что при ежедневном употреблении 100– 2 тыс. мг экстракта существенно падает верхний показатель артериального давления. Что касается нижнего показателя, он также уменьшается, хотя и не в такой степени, как верхний. Люди младше 50 лет, страдающие от ожирения и проблем с обменом веществ, также отметили благотворное влияние этого препарата.

Врачи также отмечают, что растительный экстракт улучшает состояние сосудов и усиливает кровоток в организме. Помимо этого, содержащиеся в виноградных косточках активные вещества приносят пользу почкам и поддерживают здоровье мозга.

Чтобы усилить воздействие препарата, эксперты рекомендуют бросить курить, регулярно заниматься физическими упражнениями и ограничить потребление алкоголя.