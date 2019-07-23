Отказ от завтрака приводит к ожирению

Названы необратимые последствия пропуска утреннего приема пищи

Ученым из Бразилии удалось выяснить, что привычка обходиться без завтрака приводит к серьезным проблемам со здоровьем: ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Также пропуск утреннего приема пищи может стать одним из факторов развития диабета второго типа.

"Было обнаружено, что отказ от завтрака провоцирует ожирение у подростков. Независимо от пола и от того, где они живут, сколько времени уделяют сну",

– пишет Medicalxpress.

Все дело в том, что те, кто пропускают завтрак, обычно заменяют его перекусами на ходу и фастфудом. Ученые уверены, что самая сильная связь наблюдается именно между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения.

Также большую роль в развитии детского ожирения играет сидячий образ жизни, отметили исследователи.

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