Легче будет: найдено неожиданное средство для снижения давления

Здоровье можно поправить без лекарств

Австралийские ученые исследовали немедикаментозные способы лечения болезней сердечно-сосудистой системы.

Специалисты взяли 200 женщин-добровольцев, которые должны были по 30 минут смотреть трагические фильмы, вызывающие сильные эмоции. До просмотра и после него добровольцам измеряли кровяное давление.

У тех испытуемых, кто плакал при просмотре, показатели артериального давления уменьшились. Эксперты пришли к выводу, что рыдания снижают давление в домашних условиях, причем, совершенно бесплатно, отмечает Vlad Time.

Механизм благотворного воздействия плача на сердце пока не выяснен. Ясно лишь, что обильные слезы уменьшают стресс, сокращают пульс и в целом положительно влияют на здоровье. Таким образом, старинная мудрость "поплачь – легче будет" подтверждена экспериментально.

В развитых странах от гипертонии с каждым годом страдает больше людей. Эта болезнь ведет к инсульту, инвалидности и смерти. Слезы избавят от давления надежней, чем лекарства, и при этом плач не имеет побочных эффектов, напоминают ученые.