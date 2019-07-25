Сбросить вес навсегда: названы главные ошибки в похудении

Ключ к успеху - умеренность и регулярность

Проблема избыточных килограммов не будет беспокоить, если правильно питаться не от случая к случаю, а всю жизнь.

Об этом агентству "Версия" рассказала диетолог Александра Швец. Она раскрыла самые типичные ошибки худеющих и дала ценные рекомендации, которые помогут справиться с лишним весом.

По словам специалиста, нельзя заглушать чувство голода кофе с сахаром, это лишь нанесет вред здоровью. Кофе – агрессивный напиток, он раздражает слизистую оболочку желудка, а сахар мешает сбросить вес. В день можно пить одну чашку – без сахара и после еды.

Часто худеющие пропускают завтрак, а это большая ошибка. Ежедневный полноценный завтрак гарантирует нормальный вес. Утром можно поесть плотно: сделать омлет, бутерброд с сыром, творог, выпить чаю.

Кроме того, питание должно быть дробным. По мнению диетолога, есть 2 раза в день – неправильно. В идеале надо принимать пищу каждые 4 часа, тогда не будет ни "зверского" чувства голода, ни переедания, а следовательно, лишнего веса.

Ежедневно надо съедать 1 тыс. 200-1,5 тыс. ккал, если есть меньше, организм расценит ситуацию как стрессовую и начнет накапливать жир в неподходящих местах. Все калории надо равномерно распределить на 4 части.

Эти несложные правила помогут навсегда распроститься с лишними килограммами, уверяет эксперт. Нормальный вес – залог здоровья, это отличная профилактика диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.