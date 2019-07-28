Возможен тромб: названы опасные симптомы

Нибиру
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Если одна рука или нога выглядят как обычно, а другая – нет, то это может быть сигналом к тромбозу глубоких вен, при котором кровь плохо поступает к некоторым частям тела. Красные полосы на коже, которые располагаются параллельно венам, тоже ни о чем хорошем не говорят, отмечают эксперты.
Срочно следует обратиться к специалисту, если эти полосы еще и теплые. Любые болезненные ощущения в ногах, например, покалывания или судороги наблюдаются при развитии тромбоза, впрочем, они не всегда могут свидетельствовать об этом недуге.
Одышка, возникающая после небольших физических нагрузок, может предупреждать о том, что вокруг легких есть сгустки крови. Как передает портал ZIV, головокружение лишь подтверждает эту версию. На кашель, сопровождаемый болью в груди при глубоком вздохе, тоже стоит обратить внимание, даже если снимки легких на рентгены чистые.
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