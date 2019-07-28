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Вызывают импотенцию: какие продукты вредят мужскому здоровью

Фото: www.globallookpress.com
Еду, в которую входят фитоэстрагены, рекомендуют употреблять как можно реже

Чтобы сохранить потенцию, эксперты советуют избегать сою, бобовые и дрожжевые продукты. Пиво, квас и выпечка могут негативно сказаться на сексуальной жизни сильного пола, так как они уменьшают выработку главного гормона – тестостерона.

Снижает ее также и соль, которую следует употреблять в количестве 3-5 граммов в день, сахар также негативно воздействует на мужском либидо. Врачи не советуют злоупотреблять кофе и энергетическими напитками перед половым актом.

Алкоголь, как передает информационное агентство "Версия", тоже отрицательно влияет на потенцию. Ведь спиртные напитки "усыпляют" нервную систему, что в конце концов может привести к тому, что нервные окончания мужского достоинства не будут работать качественно. 

Полина ИВАНОВА
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