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Наводнения в Иркутске угрожают Байкалу

Фото: www.globallookpress.com
Озеро находится в опасности

Экологической катастрофой может обернуться серия наводнений в Иркутской области, предупреждают специалисты. Под натиском стихии, полагают они, может пострадать жемчужина России – озеро Байкал. Однако ученые зря бьют тревогу, успокоило жителей страны руководство региона.

"Экологической угрозы нет",

– заверил глава Приангарья Сергей Левченко, передает его пресс-служба. Шумиху вокруг Байкала преждевременно поднял директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. Он полагает, что большая вода занесет в озеро химикаты с недействующего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Вредные вещества, в свою очередь, могут навредить местным обитателям флоры и фауны, разнообразие которых уникально. Своими опасениями он поделился с изданием "Известия". Губернатор области их опроверг, сообщив, что беспокоиться не о чем.   

"То, что касается карт-накопителей БЦБК в Байкальске, сегодня там ситуация стабильная", – заключил Левченко.

Самое глубокое озеро на планете расположено в южной части Восточной Сибири. Байкал является крупнейшим природным резервуаром пресной воды.

Напомним, ранее в России предложили ограничить туристический поток в одно из красивейших мест страны. Беспокойство вызвал наплыв "диких" путешественников. 

Ксения АНДРЕЕВА
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