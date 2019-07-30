Названа неожиданная опасность активированного угля

Бесконтрольное употребление этого лекарства может навредить организму

Активированный уголь считается препаратом, который может помочь почти при любой проблеме с ЖКТ. Однако диетологи уверяют, что его применение может вызвать неприятные недуги.

Как пишет агентство "ФедералПресс", эти черные таблетки принимают при диарее, отравлении, вздутии живота и даже, чтобы очистить почки. Активированный уголь "собирает" все токсичные вещества, попавшие в организм человека.

При этом, как отмечают эксперты, это лекарство способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Например, пишет портал Nation News, не избавить от диареи, а, наоборот, ее спровоцировать или способствовать образованию язвенной болезни.