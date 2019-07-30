Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа неожиданная опасность активированного угля

Бесконтрольное употребление этого лекарства может навредить организму

Активированный уголь считается препаратом, который может помочь почти при любой проблеме с ЖКТ. Однако диетологи уверяют, что его применение может вызвать неприятные недуги.

Как пишет агентство "ФедералПресс", эти черные таблетки принимают при диарее, отравлении, вздутии живота и даже, чтобы очистить почки. Активированный уголь "собирает" все токсичные вещества, попавшие в организм человека.

При этом, как отмечают эксперты, это лекарство способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Например, пишет портал Nation News, не избавить от диареи, а, наоборот, ее спровоцировать или способствовать образованию язвенной болезни.  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Байки Климкина: украинский министр сорвался на встрече с Лавровым

Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой

"Ничего не было": раскрылась правда об отравлении Ющенко

Следователь по делу о "покушении" на политика рассказал все, что знает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей