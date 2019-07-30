Когда работа в тягость: названы признаки профессионального выгорания

Состояние приводит к снижению работоспособности и самооценки

Специалисты назвали основные признаки, которые говорят об профессиональном выгорании у работников. Еще этот синдром называют "состоянием полного истощения", что проявляется в негативном отношении к профессии, снижению работоспособности и эмоциональной истощенности.

Последнее формирует негативные установки и провоцирует нервные срывы. Повредить профессиональное выгорание может и работе: у сотрудника появляется формальное отношение к работе, портятся отношения с коллегами. Также возникает и ощущение собственной несостоятельности.

Отражает истощение и на здоровье. У человек могут появиться головные боли, нарушения сна и возникнуть вредные пристрастия.

Как пишет RT, выгоранию подвержены представители многих профессий, в том числе врачи, учителя, полицейские, пилоты и социальные работники. В группе риска оказываются люди в возрасте от 19 до 25 лет.