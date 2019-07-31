В РФ объяснили высокую смертность туристов

Россияне гибнут в Турции из-за пятизвездочного сервиса

Туристы из РФ предпочитают курорты Турции. Как правило, там отдыхает в 4 раза больше россиян, чем в какой-либо другой стране.

Именно с количественным показателем связывает их массовую гибель в Анталье руководитель ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. По версии исполнительного директора "Уральской ассоциации туризма" Михаила Мальцева, роковую роль играет полюбившаяся нашему брату система "все включено".

"Алкоголь вместе с высокой температурой приводит к смерти. Всему виной популярная в Турции система "все включено", которую российские туристы принимают как призыв к действию", – пояснил он в интервью "URA.RU".

Согласный с данным утверждением Осауленко разделил россиян на два лагеря. Первые – не рассчитывают свои силы и возможности. Вторые не успевают адаптироваться к "экстремальным климатическим условиям", передает РБК.

Впрочем, главред портала "Туризм.ру" Алексей Песков ничего экстраординарного не видит в данной ситуации. По его мнению, "причин для паники нет".

"Я уверен, что цифры сопоставимы со смертностью в Краснодарском крае и в Крыму", – заключил эксперт.

О десятках погибших россиян в Турции накануне сообщил генконсул РФ Олег Рогоза, напоминает телеканал "360".