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В Анталье погибли десятки россиян

Фото: www.globallookpress.com
Поездка на отдых нередко оборачивается трагедией

В Турции умирают туристы из России. Об этом сообщил генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза. По его данным, летальные случаи бывали и раньше, но сейчас статистика стала гораздо хуже.

"К сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками", – рассказал Рогоза РИА "Новости".

По его мнению, зачастую туристы виноваты сами – едут в другую страну, имея целый букет хронических заболеваний или слабое здоровье в силу пожилого возраста. В условиях жаркого влажного климата многие медицинские проблемы резко обостряются, и людям не успевают помочь.

Фото: www.globallookpress.com

"Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов", – перечислил дипломат.

Он призвал также родителей быть более внимательными, не оставлять без присмотра детей, даже если у бассейна и пляжа работают спасатели.

Кроме того, следует помнить, что стандартные медстраховки в рамках пакетного тура не распространяются на многие заболевания, а также имеют ограниченную сумму выплаты. Поэтому зачастую россиянам приходится оплачивать госпитализацию и дорогостоящую медпомощь в Турции из своего кармана.

Николай ВИКТОРОВ
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