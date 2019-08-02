Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Литва обжаловала решение суда Швеции по иску "Газпрому"

Фото: www.globallookpress.com
Вильнюсу никак не удается истребовать у российского монополиста 1,4 миллиарда евро за якобы переплату за газ

Литва обратилась в Верховный суд Швеции с жалобой на решение апелляционного суда Королевства, отклонившего ранее претензии прибалтийской Республики к компании "Газпром".

Как сообщает издание Elta, Вильнюс всеми способами пытается отсудить у российского монополиста компенсацию в €1,4 млрд. По мнению литовских властей, именно эту сумму якобы переплатили потребители в Литве за поставленный нашим концерном природный газ. Иск к "Газпрому" был подан в арбитражный институт при торговой палате Стокгольма еще в 2012 году от имени Минэнергетики Республики.

Литовское ведомство считает, что российский поставщик голубого топлива нарушил акционерный договор с компанией Lietuvos Dujos, не установив справедливые цены на газ. "Газпром" с требованиями не согласился.

Арбитраж все жалобы Вильнюса в 2016 г. отклонил, однако Литва настаивает на аннулировании данного решения.

Между тем, в начале июля текущего года апелляционный суд Швеции утвердил вердикт Стокгольмского арбитража трехлетней давности. У правительства Литвы оставались надежды на то, что решение, которое обошлось госбюджету в €9 млн будет полностью или частично отменено или признано недействительным, отмечает "Литовский курьер" в пятницу.

По данным местных СМИ, суд Швеции должен определиться, принимать ли жалобу или нет, к концу 2019 года.  

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

От мошенников в интернете спасет изолента

В Роскачестве дали советы по "цифровой гигиене"

"От слабости локти кусают": США мстят России санкциями за Скрипалей

Американцы проболтались о втором пакете ограничительных мер против РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей