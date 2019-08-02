Вильнюсу никак не удается истребовать у российского монополиста 1,4 миллиарда евро за якобы переплату за газ

Литва обратилась в Верховный суд Швеции с жалобой на решение апелляционного суда Королевства, отклонившего ранее претензии прибалтийской Республики к компании "Газпром".

Как сообщает издание Elta, Вильнюс всеми способами пытается отсудить у российского монополиста компенсацию в €1,4 млрд. По мнению литовских властей, именно эту сумму якобы переплатили потребители в Литве за поставленный нашим концерном природный газ. Иск к "Газпрому" был подан в арбитражный институт при торговой палате Стокгольма еще в 2012 году от имени Минэнергетики Республики.

Литовское ведомство считает, что российский поставщик голубого топлива нарушил акционерный договор с компанией Lietuvos Dujos, не установив справедливые цены на газ. "Газпром" с требованиями не согласился.

Арбитраж все жалобы Вильнюса в 2016 г. отклонил, однако Литва настаивает на аннулировании данного решения.

Между тем, в начале июля текущего года апелляционный суд Швеции утвердил вердикт Стокгольмского арбитража трехлетней давности. У правительства Литвы оставались надежды на то, что решение, которое обошлось госбюджету в €9 млн будет полностью или частично отменено или признано недействительным, отмечает "Литовский курьер" в пятницу.

По данным местных СМИ, суд Швеции должен определиться, принимать ли жалобу или нет, к концу 2019 года.