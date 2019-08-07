Нибиру
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Пансионат "Глициния", где любила отдыхать советская верхушка, продали власти Крыма. Там в свое время проводили отпуск и занимались государственными делами Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев.
О сделке сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений РК Анну Анюхину. Теперь у пансионата, расположенного недалеко от Ялты на побережье Черного моря, новый владелец.
Это некая фирма с материковой России, которой дачи № 1 и № 2 генсеков обошлись в 1,2 млрд рублей, уточняет "ФедералПресс". При этом их продажа анонсировалась еще в марте, напоминает телеканал "360".
Расследование еще продолжается, предупредили в Великобритании