Имя покупателя держится в строжайшем секрете

Пансионат "Глициния", где любила отдыхать советская верхушка, продали власти Крыма. Там в свое время проводили отпуск и занимались государственными делами Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев.

О сделке сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений РК Анну Анюхину. Теперь у пансионата, расположенного недалеко от Ялты на побережье Черного моря, новый владелец.

Это некая фирма с материковой России, которой дачи № 1 и № 2 генсеков обошлись в 1,2 млрд рублей, уточняет "ФедералПресс". При этом их продажа анонсировалась еще в марте, напоминает телеканал "360".