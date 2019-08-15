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Россиян лишат беспечного отдыха

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Фото: www.globallookpress.com
В Турции хотят выгнать туристов из отелей

Сытый и хмельной отдых россиян в опасности. Их могут лишить любимой услуги в Турции. 

Речь идет о системе "все включено", которая не дает зарабатывать местным жителям. Многие из них взяли кредиты для ведения бизнеса, однако отели обеспечивают туристам настолько ленивый и беспечный отдых, что они больше ничем не интересуются за пределами гостиниц.

Пересмотреть стандарты all inclusive, дабы обеспечить "честную конкуренцию", попросили торговцы с ремесленниками курортов Сиде и Аланья, сообщили в Ассоциации туроператоров. Соответствующее письмо с напоминаем об обещании властей привлечь путешественников, которые будут оставлять на курортах порядка тысячи долларов, направлено в адрес Министерства туризма и культуры солнечной республики, уточняет РИА ФАН

Экономию россиян также связывают с возросшим ценником на побережья Турции. Стоимость путевок в РФ взлетела на 20-30%. 

В целом же, руссо туристо более рационально распоряжаются своими деньгами. Отпускники реже ездят на экскурсии и даже пожертвовали днями отдыха.  

Ксения АНДРЕЕВА
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