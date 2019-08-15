СМИ: суррогатная мать родила Васильевой ребенка

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В Сети появилась информация, что у бывшей сотрудницы Министерства обороны Евгении Васильевой есть сын. Родила малыша суррогатная мать.
Еще в прошлом году экс-чиновница обратилась в ЗАГС, чтобы зарегистрировать мальчика, рожденного по программе суррогатного материнства, - сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Васильевой было отказано в просьбе записать себя как мать мальчика, так как родителями суррогатного ребенка могут стать только супруги, а Васильева в браке не состояла.
Тогда, как пишет "Царьград", бывшая чиновница обратилась в суд. Иск Васильевой был удовлетворен, теперь ничто не мешает ей зарегистрировать своего сына.
Адвокат бывшей чиновницы отказался прокомментировать появившуюся информацию.
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