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СМИ: суррогатная мать родила Васильевой ребенка

СМИ: суррогатная мать родила Васильевой ребенка
Евгения Васильева. Фото: www.globallookpress.com
По данным журналистов, экс-чиновница "отвоевала" право на материнство в суде

В Сети появилась информация, что у бывшей сотрудницы Министерства обороны Евгении Васильевой есть сын. Родила малыша суррогатная мать.

Еще в прошлом году экс-чиновница обратилась в ЗАГС, чтобы зарегистрировать мальчика, рожденного по программе суррогатного материнства, - сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

Васильевой было отказано в просьбе записать себя как мать мальчика, так как родителями суррогатного ребенка могут стать только супруги, а Васильева в браке не состояла.

Тогда, как пишет "Царьград", бывшая чиновница обратилась в суд. Иск Васильевой был удовлетворен, теперь ничто не мешает ей зарегистрировать своего сына.

Адвокат бывшей чиновницы отказался прокомментировать появившуюся информацию. 

Дарья ПЕТРОВА
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