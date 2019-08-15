Пьяный стрелок из Котельников попросил силовиков сбегать за коньяком

Причиной ЧП в Подмосковье стали любовные страсти

Мужчина, который ранее ворвался в парикмахерскую с охотничьим ружьем, по предварительным данным, повздорил с возлюбленной, которая там работает. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. Запершийся в салоне стрелок был пьян, однако это не помешало ему потребовать от правоохранителей, окруживших здание, принести ему еще горячительного, передает информагентство. Бутылка коньяка, видимо, потребовалась мужчине, чтобы "залечить" сердечные раны.

Кстати, как стало известно чуть позднее, правоохранители-таки принесли требуемое и передали дебоширу. Об этом РИА Новости рассказал один из сотрудников полиции.

Ранее сообщалось о переговорах со стрелком. По данным некоторых источников, ему передали бутылку, куда подмешали транквилизатор, дабы буян уснул, напоминает "Мир 24". К счастью, от выстрелов мужчины никто не пострадал – персонал и клиенты успели убежать из парикмахерской. Сейчас район оцеплен силовиками, отмечает "Подмосковье сегодня".

По последним данным, стрелка, наконец, задержали. Как пишет телеграм-канал Mash, стрельба произошла не в салоне красоты, а в ателье, где супруга незадачливого героя сегодняшних новостных заметок работает швеей.



