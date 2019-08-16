Все больше россиян сомневаются в подлинности приобретаемых лекарств

За пять лет ситуация на фармрынке не стала лучше

НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко и межотраслевое объединение "Фармпробег" провели пациентское исследование "Качество и доступность лекарственных средств-2019".

В нем приняли участие 1237 россиян из разных регионов страны. Сопоставимым было количество респондентов в аналогичном исследовании ВЦИОМ и Национального НИИ общественного здоровья, проведенном в 2013–2014 г.г., что дает возможность сравнить результаты и увидеть, становится ли ситуация с лекарствами в стране лучше.

Забегая вперед, скажем, что глобальных перемен не произошло, при этом некоторые показатели ухудшились.

По-прежнему россияне не доверяют отечественной фарминдустрии. Более того, число пациентов, отдающих предпочтение импортным препаратам, выросло на 30% (с 26% до 56%). Российским лекарствам стабильно доверяют только четверть опрошенных.

С проблемой качества препаратов столкнулись 66% опрошенных, что на 8% ниже по сравнению с опросом пятилетней давности, но все же показатель довольно высок для такого социально значимого товара как лекарства. И что особенно тревожно, на 8% вырос показатель "сомнений в подлинности" приобретаемых лекарственных препаратов. При этом число случаев покупки просроченных медикаментов снизилось на четверть.

Доступность лекарств для пациентов также далека от идеала. О сложностях с их приобретением рассказали 49% респондентов, при этом жалоб на отсутствие лекарств в аптеке стало меньше (21% против 32%). В целом, 89% участников исследования считают, что систему льготного лекарственного обеспечения надо менять.

Возможно, сомнения в подлинности лекарства развеет введение маркировки, которая с 1 октября 2019 г. станет обязательной для средств лечения высокозатратных нозологий, а с 1 января 2020 г. для всех лекарственных препаратов. Уже есть первые успехи на этом пути. В июле текущего года Росздравнадзор выявил фальсифицированный дорогостоящий рецептурный препарат, который назначается пациентам с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Один из признаков фальсификата – отсутствие кода DataMatrix, который имеется на оригинальной упаковке.

Ранее Независимая газета писала еще об одном случае. Тогда читатель НГ обнаружил препарат "Рофлокс-скан" (лекарство с таким названием производит индийская компания "Скан Биотек Лимитед"), на упаковке которого был указан номер не существующей в действительности лицензии. Причем, как выяснили СМИ, подобный номер указан на упаковке еще нескольких препаратов, которые производят те же индийские фармацевты. Судя по этим признакам, можно предположить, что в аптеках оказался фальсификат, и главный вопрос – ответит ли кто-то за появление в продаже таких препаратов.

Странности с индийскими препаратами "Тропикам", "Ротима", "Глаукопт" (применяются в офтальмологии) и "Рофлокс-скан" (антибактериальное средство) обнаружили не только читатели "НГ", но и издание InterRight.

А в начале лета в Пулково сотрудники почтового таможенного поста выявили 560 упаковок поддельных таблеток. "Лекарства" индийского производства прибыли из Сингапура. В блистерах было более 5,5 тыс. разноцветных таблеток Tadadel, Delgra и Lovevitra, внешне очень похожих на лекарственные препараты "Виагра" и "Сиалис" с зарегистрированными товарными знаками компаний "Эли Лилли энд Компани" и "Пфайзер Продактс Инк.". По данным представителей правообладателей, найденные таблетки – контрафакт, пишет "Мойка78".