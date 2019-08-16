Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Все больше россиян сомневаются в подлинности приобретаемых лекарств

Все больше россиян сомневаются в подлинности приобретаемых лекарств
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСтарость в радость: разработаны секс-советы для пожилых
За пять лет ситуация на фармрынке не стала лучше

НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко и межотраслевое объединение "Фармпробег" провели пациентское исследование "Качество и доступность лекарственных средств-2019".

В нем приняли участие 1237 россиян из разных регионов страны. Сопоставимым было количество респондентов в аналогичном исследовании ВЦИОМ и Национального НИИ общественного здоровья, проведенном в 2013–2014 г.г., что дает возможность сравнить результаты и увидеть, становится ли ситуация с лекарствами в стране лучше.

Забегая вперед, скажем, что глобальных перемен не произошло, при этом некоторые показатели ухудшились.

По-прежнему россияне не доверяют отечественной фарминдустрии. Более того, число пациентов, отдающих предпочтение импортным препаратам, выросло на 30% (с 26% до 56%). Российским лекарствам стабильно доверяют только четверть опрошенных.

Фото: www.globallookpress.com

С проблемой качества препаратов столкнулись 66% опрошенных, что на 8% ниже по сравнению с опросом пятилетней давности, но все же показатель довольно высок для такого социально значимого товара как лекарства. И что особенно тревожно, на 8% вырос показатель "сомнений в подлинности" приобретаемых лекарственных препаратов. При этом число случаев покупки просроченных медикаментов снизилось на четверть.

Доступность лекарств для пациентов также далека от идеала. О сложностях с их приобретением рассказали 49% респондентов, при этом жалоб на отсутствие лекарств в аптеке стало меньше (21% против 32%). В целом, 89% участников исследования считают, что систему льготного лекарственного обеспечения надо менять.

Возможно, сомнения в подлинности лекарства развеет введение маркировки, которая с 1 октября 2019 г. станет обязательной для средств лечения высокозатратных нозологий, а с 1 января 2020 г. для всех лекарственных препаратов. Уже есть первые успехи на этом пути. В июле текущего года Росздравнадзор выявил фальсифицированный дорогостоящий рецептурный препарат, который назначается пациентам с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Один из признаков фальсификата – отсутствие кода DataMatrix, который имеется на оригинальной упаковке. 

Ранее Независимая газета писала еще об одном случае. Тогда читатель НГ обнаружил препарат "Рофлокс-скан" (лекарство с таким названием производит индийская компания "Скан Биотек Лимитед"), на упаковке которого был указан номер не существующей в действительности лицензии. Причем, как выяснили СМИ, подобный номер указан на упаковке еще нескольких препаратов, которые производят те же индийские фармацевты. Судя по этим признакам, можно предположить, что в аптеках оказался фальсификат, и главный вопрос – ответит ли кто-то за появление в продаже таких препаратов.

Странности с индийскими препаратами "Тропикам", "Ротима", "Глаукопт" (применяются в офтальмологии) и "Рофлокс-скан" (антибактериальное средство) обнаружили не только читатели "НГ", но и издание InterRight. 

А в начале лета в Пулково сотрудники почтового таможенного поста выявили 560 упаковок поддельных таблеток. "Лекарства" индийского производства прибыли из Сингапура. В блистерах было более 5,5 тыс. разноцветных таблеток Tadadel, Delgra и Lovevitra, внешне очень похожих на лекарственные препараты "Виагра" и "Сиалис" с зарегистрированными товарными знаками компаний "Эли Лилли энд Компани" и "Пфайзер Продактс Инк.". По данным представителей правообладателей, найденные таблетки – контрафакт, пишет "Мойка78".

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

СМИ: Нидерланды ведут тайные переговоры с Россией по делу "Боинга" MH17

Украинцы подозревают недоброе

Хитрая стратегия: Зеленский нашел способ надавить на Путина

Президент Украины хочет, чтобы американский коллега активнее выражал свою благосклонность его стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей