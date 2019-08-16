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Старость в радость: разработаны секс-советы для пенсионеров

Старость в радость: разработаны секс-советы для пожилых
Фото: www.globallookpress.com
Специалисты рекомендуют больше экспериментировать

Эксперты разработали советы для пожилых людей, касающиеся интимных отношений. По их словам, возраст – не повод забывать о собственной сексуальности. Врач дал несколько полезных советов семейным парам.

Например, он рекомендует пожилым людям больше экспериментировать, например, спать голыми, купить кровать побольше, пробовать новые позы и игрушки.

Как пишет "ФедералПресс", не стоит забывать о смазывающих средствах. Так как у женщин в пожилом возрасте возникает сухость и боль в половом органе, а у мужчины испытывают проблемы с потенцией. Эксперт также успокоил – пенсионерам можно не беспокоиться о беременности. А вот подхватить инфекцию – вполне реально, поэтому не стоит забывать о правилах личной гигиены.

"Когда вы занимаетесь любовью, выбирайте позы, которые не заставляют чрезмерно напрягаться. Поддержать состояние здоровья в интимном плане помогут здоровые продукты, физические упражнения, социальная активность",

– рассказал эксперт.

"Актуальные новости" добавляют, что мужчинам стоит чаще показывать свою любовь, чтобы наладить отношения с супругой и создать приятную атмосферу.

Дарья ПЕТРОВА
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