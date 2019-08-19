Макрон сделал жене больно на глазах у Путина

Конфуз попал на видео

Переговоры лидеров двух стран омрачились неприятностью.

Как выяснилось, супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит вывихнула руку. Сначала она появилась перед объективами камер с лангеткой, однако перед встречей с главой РФ Владимиром Путиным все же сняла ее. Как оказалось, зря. Увлекшийся беседой с российским коллегой Макрон неосмотрительно взял под локоть жену. Судя по всему, Брижит было больно – схватившись за руку, она отошла от мужа.

Путин, между тем, был как всегда галантен – он вручил первой леди Франции роскошный букет в нежных тонах. Позже глава России поблагодарил Макрона за любезность – тот самоотверженно сел на солнце, усадив нашу делегацию в тени.

Жара во Франции. Путин поблагодарил Макрона за место в тени: "Господин Макрон так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам сидит на солнце. Поэтому я постараюсь быть кратким" pic.twitter.com/J53VOFg3q9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 августа 2019 г.

Президент пообещал быть кратким, передает телеграм-канал RT.

Путин вручил Брижит Макрон букет роз. Первая леди Франции за пару минут до встречи с Путиным сняла с травмированной руки бандаж. «Она решила от меня избавиться на несколько часов», - сказал президент Франции Путину, после чего Брижит их покинула pic.twitter.com/1Z314p7AI6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 августа 2019 г.

Встреча Путина и Макрона проходит в форте Брегансон. Ранее российская сторона объяснила, почему президент привез во Францию собственный вертолет.