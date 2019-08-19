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Макрон сделал жене больно на глазах у Путина

Макрон сделал жене больно на глазах у Путина
Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Конфуз попал на видео

Переговоры лидеров двух стран омрачились неприятностью.

Как выяснилось, супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит вывихнула руку. Сначала она появилась перед объективами камер с лангеткой, однако перед встречей с главой РФ Владимиром Путиным все же сняла ее. Как оказалось, зря. Увлекшийся беседой с российским коллегой Макрон неосмотрительно взял под локоть жену. Судя по всему, Брижит было больно – схватившись за руку, она отошла от мужа.

Путин, между тем, был как всегда галантен – он вручил первой леди Франции роскошный букет в нежных тонах. Позже глава России поблагодарил Макрона за любезность – тот самоотверженно сел на солнце, усадив нашу делегацию в тени.

Президент пообещал быть кратким, передает телеграм-канал RT.

Встреча Путина и Макрона проходит в форте Брегансон. Ранее российская сторона объяснила, почему президент привез во Францию собственный вертолет.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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