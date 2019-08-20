Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трое похищенных пиратами у берегов Камеруна россиян находятся в Нигерии

Раскрыта судьба похищенных пиратами россиян
Фото: pixabay.com
Ведутся переговоры о выкупе моряков

Вероятно, захваченных пиратами на прошлой неделе у камерунского порта Дуала троих россиян с борта грузового судна Marmalaita перевезли в Нигерию. Об этом сообщили в посольстве РФ в Яунде.

"Пленники, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. Сформирована группа экстренного реагирования, которая ведет переговоры о выкупе моряков", – заявили ТАСС в дипведомстве.

Отмечается, что есть договоренность с похитителями о доставке для россиян одежды и медицинских препаратов.

Посольство не располагает информацией о том, сколько пираты затребовали денег.

О нападении на судно Marmalaita и захвате восьмерых моряков стало известно 16 августа. Среди похищенных оказались трое граждан России, один украинец и четыре филиппинца.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Долг Украины перед Россией пустят на выкуп граждан

Реальных денег от Киева не дождаться

Россию заставят заплатить Украине за военное вторжение

Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей