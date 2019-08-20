Трое похищенных пиратами у берегов Камеруна россиян находятся в Нигерии

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Вероятно, захваченных пиратами на прошлой неделе у камерунского порта Дуала троих россиян с борта грузового судна Marmalaita перевезли в Нигерию. Об этом сообщили в посольстве РФ в Яунде.
"Пленники, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. Сформирована группа экстренного реагирования, которая ведет переговоры о выкупе моряков", – заявили ТАСС в дипведомстве.
Отмечается, что есть договоренность с похитителями о доставке для россиян одежды и медицинских препаратов.
Посольство не располагает информацией о том, сколько пираты затребовали денег.
О нападении на судно Marmalaita и захвате восьмерых моряков стало известно 16 августа. Среди похищенных оказались трое граждан России, один украинец и четыре филиппинца.
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