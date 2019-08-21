Названы основные симптомы распространенного рака

Медики рассказали, на что следует обратить внимание, чтобы избежать большой беды

Рак кишечника – тяжелое заболевание, метастазы которого могут распространиться в другие органы. К примеру, признаками того, что опухоль достигла печени, являются боль в правой части живота, отсутствие аппетита, асцит (скопление жидкости в брюшной полости), желтуха и постоянный кожный зуд.

Медики предупреждают, что вылечить рак, который уже дал метастазы в печень, практически невозможно. Именно поэтому ранняя диагностика онкологических заболеваний кишечника имеет решающее значение для сохранения здоровья.

По словам врачей, главные симптомы рака кишечника – это кровь в каловых массах, неправильная работа пищеварительного тракта, боли в нижней части живота, его вздутие или дискомфорт, плохой аппетит и потеря веса. Если эти состояния не проходят в течение четырех недель, нужно немедленно обратиться к специалисту.

Точная причина развития этого тяжелого заболевания пока неизвестна, однако уже сейчас многочисленные исследования показывают, что риск его развития можно снизить. Ученые считают, что более половины всех случаев рака кишечника возможно предотвратить, если бы пациенты придерживались здорового образа жизни.

Уменьшение потребления красного мяса и полный отказ от переработанного, занятия физкультурой, сокращение потребления алкоголя и прекращение курения – все это с большой вероятность позволит избежать появления опасного недуга, сообщает портал argumentiru.com.