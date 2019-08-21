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Россияне массово травятся грибами

Россияне массово травятся грибами
Фото: www.globallookpress.com
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Только в Воронежской области лишились жизни десять человек

Любители тихой охоты часто не осознают, что отправляются в лес за верной смертью. Во-первых, не все возвращаются домой. Во-вторых, опасность представляет их добыча.  

Так, в Воронежской области жертвами яств из грибов стали 10 человек, среди них – один ребенок. С отравлением на больничные койки попало гораздо больше.

Сейчас лечение проходят 11 пациентов. У пятерых наблюдается тяжелое состояние здоровья, двое до сих пор лежат в  реанимации, уточнили в департаменте здравоохранения региона. 

"К сожалению, из-за острой интоксикации грибами вчера (20 августа – прим. "Утро.ру") умерла еще одна жительница Воронежа. Таким образом, общее число смертельных случаев увеличилось до 10", – сообщили в пресс-службе ведомства. 

Жизни грибников угрожает не только употребление обманчивой добычи, но и сам процесс тихой охоты. Напомним, только за одну неделю июля в лесах России потерялись без малого 600 человек, восьмерых нашли мертвыми. 

Ксения АНДРЕЕВА
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