Названы самые опасные для здоровья курорты

В этих местах чаще всего травятся туристы

Интоксикация организма была зафиксирована у 400 отдыхающих египетского города Хургада. Он и возглавил антирейтинг курортов, где, как правило, травятся люди. Столько человек там пострадало с 2017 года.

Почти вдвое больше, чем в районе Пунта-Кана в Доминиканской Республике. Ему досталось "серебро". Замыкает тройку лидеров курорт на мексиканском побережье Карибского моря Ривьера-Майя. Там, согласно анализу компании Sick Holiday и лаборатории YorkTest, здоровье пошатнулось у 182 туристов, пишет Daily Mail.

Также в зоне риска находятся любители отдыха в Анталье, где пищевое отравление получили 108 гостей. В черном списке значатся испанские курорты Майорка и Бенидорм. Они расположились в самом конце перечня с количеством пострадавших, превышающим 60 человек.