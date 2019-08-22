Над Донбассом подняли российский флаг

Дончане сделали свой выбор

Сегодня, 22 августа, на административных зданиях столицы Донбасса флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) были заменены на российские триколоры. Так, символы РФ подняли над бывшей обладминистрацией Донецка, а ныне Народным Советом ДНР.

Флаг установили на стелле у памятника Ленину на главной площади города. Также триколор появился над куполом библиотеки им. Крупской. Соответствующее видео, которое за час в небольшим набрало 14 с лишним тысяч просмотров, опубликовано в группе в соцсети "ВКонтакте" "Инсайд Донецк".

"Давно пора!", "Ураааааа мы есть родина", "Репетиция", "Ну так это же хорошо",

– прокомментировали видеозапись интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Возможно, таким образом руководство самопровозглашенной республики решило отпраздновать День Государственного флага Российской Федерации, который как раз приходится на сегодняшний день.

Кроме того, на одном из зданий дончане растянули баннер с лозунгом: "Наш выбор – Россия". На Украине пока никак не отреагировали на инициативу властей Донбасса.

