Убьют желание: что нельзя есть перед сексом

Перед важной встречей следует быть особенно внимательными

Романтический вечер может быть испорчен, если перед этим злоупотребить фаст-фудом, бобами или брокколи. Специалисты предупреждают, что для сексуального свидания некоторые продукты категорически не подходят.

К примеру, от бобовых может случиться вздутие живота, что неприбавит красоты и настроения. А уж "газовая атака" и вовсе ни к чему.

Брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста – тоже не лучший выбор для любовников, так как они повышают газообразование в кишечнике.

Чтобы вечеринка была не только страстной, но и долгой, надо забыть о фаст-фуде. Бургеры и картошка-фри – продукты с очень высоким гликемическим индексом. Они обеспечивают быстрый всплеск энергии, однако затем провоцируют упадок сил.

Сонливость и тяжесть в животе может вызвать и красное мясо. Однако стоит помнить, что оно по-разному действует на разных людей – кому-то блюда из баранины или говядины подойдут.

Не стоит злоупотреблять перед встречей и мятным чаем или жевательной резинкой – содержащийся в них ментол снижает уровень тестостерона. Кроме того, жвачка вызывает отрыжку.

Опасны могут быть и сладости – в них много трансжиров и сахара, отмечает "Федерал Пресс". "Быстрые" углеводы обеспечат энергетический взлет, однако затем в организме резко упадет уровень эндорфинов.

Сыр и другие молочные продукты – настоящий "антисекс". Они содержат слизеобразующие вещества и могут вызвать дискомфорт в самый неподходящий момент.

Полуфабрикаты и энергетические напитки лучше сразу вычеркнуть из меню: обработанные продукты не дадут достаточно энергии для секс-марафона, а хинин, содержащийся в газировке, погасит желание, предупреждает УНИАН.