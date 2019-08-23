Особо опасны: назван вред домашних заготовок

Хозяйкам посоветовали быть внимательными и аккуратными

Домашние заготовки из овощей, фруктов и ягод традиционно популярны в нашей стране. Однако, чтобы самодельные консервы не нанесли вреда здоровью, нужно соблюдать ряд правил.

Так, аспирин, который некоторые хозяйки кладут в соления, чтобы избежать брожения, может вызвать аллергию. Соль в маринадах опасна для тех, кто страдает от болезни почек и желудочно-кишечного тракта, а также склонен к отекам.

Овощи в растительном масле могут навредить тем, кто болен панкреатитом, холециститом и другими подобными болезнями. Кроме того, такие консервы очень калорийны.

Навредить здоровью может и варенье. Во-первых, оно противопоказано больным сахарным диабетом и тем, у кого лишний вес. Во-вторых, в ядрах вишни, абрикоса, персика и других косточковых содержится вещество под названием амигдалин. В организме человека оно превращается в синильную кислоту – один из самых сильных и опасных ядов. Чем дольше варенье хранится, тем больше в нем накапливается амигдалина. Поэтому все варенья из косточковых можно хранить не дольше года, а еще лучше консервировать ягоды и фрукты без косточек.

Ни в коем случае нельзя консервировать ягоды, грибы и овощи с плесенью, так как в ней вырабатывается патулин, опасный для здоровья. Его нельзя уничтожить с помощью кипячения, жарки и пассерования. Этот яд постепенно разрушает печень, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Рыбу и мясо консервировать в домашних условиях вообще не рекомендуется из-за опасности развития такого заболевания как ботулизм, напоминает Роспотребнадзор.