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Лекарь с грядки: давление понизит популярный овощ

Доктор с грядки: давление понизит популярный овощ
Фото: pixabay.com
Простые плоды оказались полезнее заморских деликатесов

Кабачки – не только сезонное лакомство, эти доступные зеленые плоды эффективно помогают при гипертонии. Специалисты отмечают, что у тех, кто регулярно употребляет в пищу этот овощ, артериальное давление более стабильное.

Однако регуляция давления – не единственное достоинство кабачков. В них много воды, витаминов, минералов и микроволокон, необходимых для организма. Низкая калорийность поможет тем, кто мечтает похудеть, а отсутствие холестерина принесет пользу сосудам.

В этих зеленых плодах содержится большое количество клетчатки, которая помогает стабилизировать кишечную микрофлору и укрепить иммунитет. Кроме того, в этих овощах много калия, помогающего работе сердца.

Богаты кабачки и витамином С – в 100 г продукта содержится почти 18 мг – треть суточной дозы, нужной человеку. Это свойство овоща повышает сопротивляемость организма различным вирусам, бактериям и грибковым заболеваниям. Особенно полезны кабачки для пожилых людей, так как эти плоды благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и кроветворение. Помимо этого кабачки защищают от почечной недостаточности и эффективны для профилактики развития атеросклероза.

С помощью кабачков можно также бороться с отеками – мочегонным эффектом обладают недозрелые овощи, сваренные или запеченные без масла и соли, сообщает портал "Актуальные новости".

Валентина МАЙОРОВА
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