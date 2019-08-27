Фастфуд включен: раскрыт необычный способ похудения

Гамбургеры оказались не столь опасными, как считается

Бритайнский диетолог Пиппа Кэмпбелл рассказала, что людям, которые любят фастфуд, но хотят сбросить лишние килограммы, необязательно стоит исключать любимые "блюда" ресторанов быстрого питания. С ней согласная и Елена Малышева.

Так, например, по словам эксперта, в таких кафе всегда можно выбрать "правильные" продукты, например, булочку с беконом, котлетой и яйцом, в котором есть жиры и холины, полезные для клеточной мембраны. К тому же в таком завтраке содержится крайне мало сахара.

Гамбургеры можно есть на обед, по утверждению Кэмпбелл. Ведь в котлете из говядины много железа и цинка. Елена Малышева подтвердила изданию "Царьград", что в такой "диете" нет ничего плохого. Телеведущая отметила, что многие люди пытаются соблюдать некую норму калорийности в день, равную от 1200 до 1500.

"Грубо говоря, в целом всё равно, за счёт чего человек будет эту калорийность выдерживать. Проще выдержать это за счёт продуктов с невысокой калорийностью, но с высокой пищевой ценностью",

- подчеркнула Малышева, добавив, что котлета в гамбургере не вредна сама по себе.

Главное, подчеркнула врач, чтобы люди не ели фастфуд постоянно. Более того, по словам телеведущей, в ресторанах быстрого питания можно найти и другие полезные продукты, например, морковку или яблоко.