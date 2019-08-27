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Фастфуд включен: раскрыт необычный способ похудения

Фастфуд включен: раскрыт необычный способ похудения
Фото: www.globallookpress.com
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Гамбургеры оказались не столь опасными, как считается

Бритайнский диетолог Пиппа Кэмпбелл рассказала, что людям, которые любят фастфуд, но хотят сбросить лишние килограммы, необязательно стоит исключать любимые "блюда" ресторанов быстрого питания. С ней согласная и Елена Малышева. 

Так, например, по словам эксперта, в таких кафе всегда можно выбрать "правильные" продукты, например, булочку с беконом, котлетой и яйцом, в котором есть жиры и холины, полезные для клеточной мембраны. К тому же в таком завтраке содержится крайне мало сахара.

Гамбургеры можно есть на обед, по утверждению Кэмпбелл. Ведь в котлете из говядины много железа и цинка. Елена Малышева подтвердила изданию "Царьград", что в такой "диете" нет ничего плохого. Телеведущая отметила, что многие люди пытаются соблюдать некую норму калорийности в день, равную от 1200 до 1500.  

"Грубо говоря, в целом всё равно, за счёт чего человек будет эту калорийность выдерживать. Проще выдержать это за счёт продуктов с невысокой калорийностью, но с высокой пищевой ценностью",

- подчеркнула Малышева, добавив, что котлета в гамбургере не вредна сама по себе.

Главное, подчеркнула врач, чтобы люди не ели фастфуд постоянно. Более того, по словам телеведущей, в ресторанах быстрого питания можно найти и другие полезные продукты, например, морковку или яблоко. 

Полина ИВАНОВА
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