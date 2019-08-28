Рак атакует мужчин: названо время смертельно опасного ужина

Любителям покушать перед сном грозит страшная болезнь

Мужчинам не стоит утолять голод после 21:00. В противном случае, как выяснили ученые, есть риск возникновения рака простаты.



У тех, кто ужинает до указанного времени, вероятность появления злокачественной опухоли на 20% ниже. Это показали результаты проведенных исследований, сообщает Prima.Media.

Между часами приема пищи и развитием рака, по мнению ученых, существует прямая связь. Поздняя еда негативно влияет на биологические ритмы и плохо отражается на здоровье, передает "Национальная служба новостей".

Любителям покушать после 21:00, и тем более перед сном, специалисты рекомендуют изменить график питания.

Ранее была названа еда, которая способствует развитию рака, и опровергнуты главные мифы об онкологии, а также указаны первые симптомы самого распространенного опасного заболевания поджелудочной железы и перечислены первые признаки возникновения злокачественной опухоли.

