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Рак атакует мужчин: названо время смертельно опасного ужина

Поздняя еда провоцирует рак у мужчин
Фото: www.globallookpress.com
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Любителям покушать перед сном грозит страшная болезнь

Мужчинам не стоит утолять голод после 21:00. В противном случае, как выяснили ученые, есть риск возникновения рака простаты.

У тех, кто ужинает до указанного времени, вероятность появления злокачественной опухоли на 20% ниже. Это показали результаты проведенных исследований, сообщает Prima.Media.

Между часами приема пищи и развитием рака, по мнению ученых, существует прямая связь. Поздняя еда негативно влияет на биологические ритмы и плохо отражается на здоровье, передает "Национальная служба новостей"

Любителям покушать после 21:00, и тем более перед сном, специалисты рекомендуют изменить график питания. 

Ранее была названа еда, которая способствует развитию рака, и опровергнуты главные мифы об онкологии, а также указаны первые симптомы самого распространенного опасного заболевания  поджелудочной железы и перечислены первые признаки возникновения злокачественной опухоли. 

Полина ДОРОЖКИНА
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