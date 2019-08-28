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Сосиски и колбаса навредят здоровью

Опасно: сосиски и колбаса подорвут здоровье
Фото: pixabay.com
Частое употребление мясных продуктов может обернуться аллергией, и не только

Особенно рискуют дети. При неумеренном поедании колбас и сосисок у них могут возникнуть серьезные проблемы с почками и другими органами. Об этом рассказала диетолог.

Некоторые родители слишком часто кормят детей мясными блюдами. Это приводит к появлению в организме избыточного белка, способного нарушить функции почек, а также вызывать аллергические реакции и стать причиной повышенной нервной возбудимости,  цитирует специалиста АГН "Москва".

Кроме того, во время еды ребенку лучше не давать пить воду и другие напитки: это только снизит аппетит и замедлит пищеварение, добавила диетолог. А так как растительные жиры нужны школьникам, можно всего лишь добавлять в блюдо или салат четыре чайные ложки масла – оливкового, подсолнечного или кукурузного.

Ранее сообщалось, что разнообразные сосиски и колбаса отрицательно влияют на потенцию. А ученые выявили прямую зависимость между заболеваемостью раком простаты и употреблением в пищу большого количества насыщенных жирных кислот, содержащихся, в том числе, в сосисках и колбасе.

Полина ДОРОЖКИНА
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