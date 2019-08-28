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На здоровье: названа неожиданная польза спиртных напитков

На здоровье: названа неожиданная польза алкоголя
Фото: www.globallookpress.com
Ключ к успеху - в маленьких дозах

Британские ученые выяснили, что красное вино в умеренном количестве благоприятно действует на микрофлору кишечника, регулирует уровень холестерина и нормализует вес. 

В статье, опубликованной в журнале Gastroenterology, сообщается, что исследователи проанализировали влияние таких напитков, как сидр, пиво, а также белое и красное вино на состояние кишечных микроорганизмов. В итоге выяснилось, что положительное влияние на микрофлору оказывает лишь красное вино. Кроме того, напиток понижает "плохой" холестерин и уменьшает риск ожирения.

Авторы исследования напомнили, что о положительном воздействии красного вина на сердечно-сосудистую систему известно давно. Новое исследование показало, что умеренное потребление этого напитка улучшает здоровье в целом. 

Ученые считают, что так происходит из-за воздействия на организм полифенолов – защитных соединений, которые содержатся в красном вине. При этом медики подчеркивают, что при распитии спиртных напитков важно соблюдать умеренность – красное вино поправит здоровье, если выпивать его не чаще, чем раз в 2 недели.


Валентина МАЙОРОВА
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