Человечество вымрет: названа устрашающая дата апокалипсиса

Глобальное потепление погубит людей раньше срока

Температура климатической системы Земли стремительно повышается, из-за чего человечество погибнет уже в 2050-м. В этом уверены эксперты.



Ученые уверяют, что людям стоит активнее вмешиваться в вопрос глобального потепления. Ведь, если не начать исправлять ситуацию сейчас, то катастрофа будет неизбежна. Для решения сложившейся проблемы у людей осталось не так много времени – всего 30 лет, пишет портал Oane.ws.

Ледники полностью растают, если температура по всей планеты повысится всего на 3 градуса Цельсия. Причины глобального потепления в основном вызывает, как считают исследователи, деятельность человека – на это влияют выбросы парниковых газов и глобальное затемнение. Впрочем, изменения в солнечной активности также влияют на климат на Земле, подчеркивает агентство "ФедералПресс".