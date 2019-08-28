Человечество вымрет: названа устрашающая дата апокалипсиса

Нибиру
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Температура климатической
системы Земли стремительно повышается, из-за чего человечество погибнет уже в
2050-м. В этом уверены эксперты.
Ученые уверяют, что людям стоит активнее вмешиваться в вопрос глобального потепления. Ведь, если не начать исправлять ситуацию сейчас, то катастрофа будет неизбежна. Для решения сложившейся проблемы у людей осталось не так много времени – всего 30 лет, пишет портал Oane.ws.
Ледники полностью растают, если температура по всей планеты повысится всего на 3 градуса Цельсия. Причины глобального потепления в основном вызывает, как считают исследователи, деятельность человека – на это влияют выбросы парниковых газов и глобальное затемнение. Впрочем, изменения в солнечной активности также влияют на климат на Земле, подчеркивает агентство "ФедералПресс".
Это сделают для того, чтобы помешать хищению средств у клиентов банков