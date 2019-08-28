Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Человечество вымрет: названа устрашающая дата апокалипсиса

Человечество вымрет: названа устрашающая дата апокалипсиса
Фото: www.globallookpress.com
Глобальное потепление погубит людей раньше срока

Температура климатической системы Земли стремительно повышается, из-за чего человечество погибнет уже в 2050-м. В этом уверены эксперты.

Ученые уверяют, что людям стоит активнее вмешиваться в вопрос глобального потепления. Ведь, если не начать исправлять ситуацию сейчас, то катастрофа будет неизбежна. Для решения сложившейся проблемы у людей осталось не так много времени – всего 30 лет, пишет портал Oane.ws.

Ледники полностью растают, если температура по всей планеты повысится всего на 3 градуса Цельсия. Причины глобального потепления в основном вызывает, как считают исследователи, деятельность человека – на это влияют выбросы парниковых газов и глобальное затемнение. Впрочем, изменения в солнечной активности также влияют на климат на Земле, подчеркивает агентство "ФедералПресс"

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Банковские карты россиян заблокируют на месяц

Это сделают для того, чтобы помешать хищению средств у клиентов банков

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом

В столичном регионе наступил самый холодный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей