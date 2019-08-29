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Подорвут здоровье: самые опасные блюда для заказа на дом

Раскрыта опасность популярных у россиян блюд
Фото: www.globallookpress.com
Японская кухня - не лучший выбор

Доставка готовых блюд на дом становится все более и более популярной. Однако не всегда приготовленные в ресторанах блюда доходят до потребителя свежими. Эксперты рассказали, какую еду лучше приготовить самим, а какую без опаски можно заказать дистанционно.

Чтобы не отравиться, лучше не рисковать и не брать суши и роллы, рассказал "АиФ" ведущий эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Они делаются с использованием сырой рыбы. А ключевое для всех более-менее безопасных продуктов – это термическая обработка", - 

подчеркнул специалист.

Он добавил, что не всегда есть уверенность, что рыбу правильно разморозили и даже заморозили – технология в идеале предусматривает очень быструю заморозку при -50°C. Не стоит надеяться и на то, что имбирь и васаби, обладающие антисептическими свойствами, спасут от отравления. Если в сырой рыбе начали размножаться вредные бактерии, никакой васаби не поможет, объяснил эксперт.

Дополнительный фактор риска – транспортировка в жару. Все это делает суши и роллы самым неудачным блюдом, которое можно заказать летом. 

Рискованно брать и мясо, не подвергшееся термической обработке, – карпаччо или тартар. А вот стейком отравиться маловероятно, так как бактерии, паразиты, и патогенные микроорганизмы погибают от высокой температуры.

В группу риска также попали торты и пирожные. Жирный крем – отличная среда для размножения бактерий, напоминает Лебедев. Опасны оказались и салаты, в особенности, заправленные майонезом.

"Это тоже среда для размножения бактерий. Я бы рекомендовал вообще их не заказывать, а брать целые овощи и самим резать салат", - 

посоветовал специалист.

Валентина МАЙОРОВА
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