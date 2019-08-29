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Как распознать сгубившую Числова болезнь

Потеря координации: как распознать сгубившую Числова болезнь
Фото: www.globallookpress.com
Неврологи рассказали о симптомах опасного недуга

Александр Числов, игравший во множестве российских сериалов, ушел из жизни 29 августа. Его друг Денис Сердюков рассказал, что в последнее время артист страдал от алкоголизма. От злоупотребления спиртным у Числова начались проблемы с психикой и появилась полиневропатия.

Невролог объяснил телеканалу "360", как развивается эта опасная болезнь и каковы ее основные симптомы. По словам медика, Числов умер не столько он полиневропатии, сколько от ее осложнений, связанных с нарушением функции жизненно важных органов, например, сердца или легких.

Полиневропатия развивается на фоне целого ряда заболеваний, включая сахарный диабет, аутоиммунные болезни и аллергию. Алкогольная интоксикация тоже может вызвать подобное осложнение, отметил эксперт. 

По словам доктора, именно злоупотребление спиртным приводит к сбою в работе систем организма и постепенному накоплению патологических состояний, которые так и называются – алкогольная полиневропатия.

Негативные изменения накапливаются и со временем усугубляются. В конце концов организм просто перестает функционировать: происходит нарушение движения, нарушение чувствительности и координации. Все это усугубляется выраженным болевым синдромом.

"В критичных или запущенных случаях приводит к остановке сердца из-за алкогольной миопатии", - 

подвел итог специалист.

В фильмографии Александра Числова более 250 картин. Артист снимался в таких популярных сериалах и фильмах, как "Глухарь", "Интерны", "Участок", "Легенда № 17", "Любить по-русски-2" и множестве других.

Валентина МАЙОРОВА
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