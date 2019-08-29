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Переедание орехов приведет к смерти

Переедание орехов приведет к смерти
Фото: Pixabay
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Польза - в умеренности

В четверг, 29 августа, в России отмечается Ореховый Спас. В этот день принято лакомиться орехами. Однако нужно соблюдать норму, так как переедание угрожает здоворью и даже может привести к смерти, предупредила заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии.

"Диетологи рекомендуют в среднем съедать от 30 до 50 граммов орехов. Есть их можно каждый день", – рассказала Екатерина Бурляева РИА "Новости".

У человека, съевшего за один раз больше 1 кг орехов, может развиться кишечная непроходимость, что угрожает его жизни, отметила врач. И объяснила, что "пережеванные орехи, попадая в кишечник, образуют единую липкую массу, которая может спровоцировать такое грозное состояние".

При этом орехи полезны, отметила эксперт. В них содержится много витаминов В, Е и К, бета-каротина и минеральных веществ – селена, марганца и меди, передает "Вечерняя Москва".

Также орехи очень калорийны: в 100 г ядер содержится от 560 до 673 килокалорий. Поэтому людям с лишним весом нужно есть их осторожно.  

Совсем нельзя употреблять ядра тем, кто страдает панкреатитом. У них орехи вызывают обострение, особенно, если болезнь возобновляется, передает "ФедералПресс" слова гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой.

Ранее была названа диета, спасающая от преждевременной смерти. В ее состав рекомендовали включать и орехи. Также установлено, что фисташки помогут расстаться с лишними сантиметрами на талии, а употребление 60 г орехов в день избавит от проблем с эрекцией и улучшит качество интимной жизни.  

Полина ДОРОЖКИНА
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