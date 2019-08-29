Вспыли подробности болезни Числова

Актера погубил алкоголизм

Друг скончавшегося 29 августа Александра Числова Денис Сердюков считает, что покойный ушел из жизни из-за пристрастия к спиртным напиткам. По словам товарища артиста, полгода звезда кино держался и не злоупотреблял, но его случайно "соблазнили" в поездке и он вновь приложился к бутылке.

"Он выпивал периодически – такой стиль жизни. Видимо, на почве алкоголя развилась эта пневмония. Это не запойный алкоголизм! Он пил, но был адекватным. Чтобы напивался до беспамятства, терял телефоны – такого не было никогда", – цитирует Сердюкова "Пятый канал".

Друзья долгое время жили в одной квартире, вероятно, в той самой, которую покойный оставил своей племяннице Светлане. Ходили даже слухи, что Сердюков хочет отобрать жилье у друга. Однако Денис утверждает, что им было комфортно жить вместе и он ни на что не претендовал.

"Я снимал у него квартиру. Я платил ему за жилье. Потом у него начались проблемы, я не мог его бросить. Он в магазин за едой не мог сходить", – добавил мужчина.

Он же рассказал изданию "Комсомольская правда" о том, что наследства кроме квартиры у Числова не осталось, а из близких родственников – лишь старая мать. По словам Дениса, хоронить его друга не на что.

Числову стало плохо в середине августа, и его госпитализировали. Врачи не смогли спасти актера, который скончался от пневмонии. Как напоминает агентство НСН, незадолго до смерти вышла программа "Прямой эфир" Андрея Малахова, из которой стало известно, что Числов не может передвигаться и отказался от еды. Он боялся, что его отравят.