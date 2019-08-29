"Совсем плох стал": Числов перед смертью бредил об инопланетянах

В последнее время актер был сам не свой

Перед смертью с известным актером происходило что-то странное. Александр Числов даже решил, что его обокрали пришельцы из космоса.

"У него была полинейропатия... он думал, что его хотят отравить, утверждал, что его пенис захватили инопланетяне. А в этом году совсем плох стал... Жаль... Талантливый был актер, хороший человек",

– пишет телеграмм-канал "Небожена".

Александр Числов умер утром 29 августа в реанимации одной из московских больниц. За две недели до этого актер почувствовал затруднения с дыханием, и его сразу госпитализировали. Медики обнаружили у него запущенную пневмонию, они пытались спасти знаменитого пациента, но не смогли.

Близкий друг Денис Сердюков, рассказавший о смерти Александра Числова, поделился чувствами в соцсети: "Слезы душат... Ты в лучшем мире. Верю. До свидания, родной мой".

Сценарист и драматург Владимир Кожевников подтвердил смерть актера от пневмонии. Числов скончался "на 55-м году жизни в реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве", сообщил он в Facebook.

У актера диагностировали ВИЧ-инфекцию, информировал ранее телеканал РЕН ТВ.

В последнее время Числов стал очень подозрительным, отмечали близкие. И предполагали, что у актера могли возникло психическое расстройство.

Александр десять дней ничего не ел, так как думал, что его отравят, похудел и потерял возможность ходить. Потом вроде пошел на поправку, но все еще был плох. По словам Сердюкова, "у него пневмония, поражение легких, и с головой не все хорошо – он заговаривается и не всегда понимает, что происходит".