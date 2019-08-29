Известный российский актер умер после эфира у Малахова

Кинозвезды не стало на 55-м году жизни

Александр Числов скончался утром 29 августа в реанимации одной из московских больниц. На прошлой неделе о его плохом состоянии говорили в программе у Андрея Малахова.

Причиной смерти стало обострение пневмонии. О его смерти сообщил Teleprogramma.pro. его близкий друг и коллега Денис Сердюков. Актеру было 54 года.

Ранее, 16 августа, Числов был доставлен в больницу из-за ухудшения здоровья. И все это время врачи боролись за жизнь артиста, но им не удалось его спасти.

За день до этого в передаче "Прямой эфир" стало известно, что Числов 50 дней не встает с кровати и отказывается покидать квартиру, которую за три месяца до этого переписал на племянницу Светлану. Александр жаловался, что ему кто-то подкладывает в еду препараты, которые убивают его. Его коллега рассказал, что Числов плохо дышит и у него одна нога гораздо больше другой.

Советский и российский актер Александр Числов родился 13 октября 1964 г. в городе Грозном. В 1982 г. переехал с семьей в Москву. В столице он не стал поступать в лучшие кино– и театральные вузы страны, а окончил студию "Гармония". После этого появился на экране в фильме "Процесс", и его сразу же позвали в два других – "Жизнь по лимиту" и "Беспредел".

Всего актер снялся в 145 картинах, в числе которых "Дальнобойщики-2", "Не стреляйте в пассажир", "Черный мяч", "Бомба для невесты", "Примадонна", "Выстрелы", "Кровавая барыня", "Снайпер" и другие. Актер играл, в основном, эпизодические роли комического характера. В 2003 г. с его участием вышло сразу 11 разноплановых фильмов. То же самое повторилось через год.

Входил в состав жюри крупнейших творческих конкурсов, в том числе и для инвалидов "Космофест". Он активно поддерживал творческих людей с ограниченными возможностями.