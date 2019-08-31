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Крыжовник и свекла: сезонные продукты снизят давление

Крыжовник и свекла: сезонные продукты снизят давление
Фото: www.globallookpress.com
На ранних стадиях гипертонии улучшить самочувствие позволит диета

Эксперты уверяют, что необязательно пить лекарства, чтобы снизить артериальное давление, которое повышается из-за лишнего веса, курения и сидячего образа жизни. Так, например, стоит есть черную смородину.

В этой ягоде большое количество антиоксидантов, которые тонизируют внутреннюю стенку кровеносных сосудов, по словам специалиста. В результате жесткость сосудов, которая провоцирует проблемы с давлением, уменьшается. Смородину можно есть и в виде варенья и делать из раздавленных ягод "чай", заливая кипятком. 

Такими же свойствами обладает крыжовник, который так же можно есть в разном виде. На сердечно-сосудистую систему хорошо влияет свекла. Но этот овощ нельзя переедать, так как он может слишком сильно тонизировать сосуды, что вредно, передает "Комсомольская правда". Хватит и нескольких капель свекольного сока, добавленных в воду или сок.

В яблоках, как и в свекле, много биофлавоноидов, благотворно воздействующих на давление. Можно делать салат из этого фрукта и овоща. А еще гипертоникам полезн виноград. 

Полина ИВАНОВА
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