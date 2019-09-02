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Россияне разорятся на авиабилетах

Россияне разорятся на авиабилетах
Фото: www.globallookpress.com
Пассажирам самолетов приготовили неприятный сюрприз

Полеты в России станут дорогим удовольствием. Такой вывод напрашивается после сообщения заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.

По его словам, авиабилеты подорожают в пределах 10%, если сравнивать с прошлогодними расценками. Аналогичные прогнозы сделали эксперты Высшей школы экономики и ГосНИИ гражданской авиации, передают "Известия". 

Так, Шокуров отметил, что за весь 2018-й перевозчики потеряли 54 млрд рублей, а в этом – сравнимые убытки подсчитывали уже в первом квартале – 45 млрд рублей. Данная сумма превысила прошлогодние показатели на 30 с лишним процентов, уточняет РИА ФАН.  

"Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV –– всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", – заявил собеседник издания. 

Напомним, о подорожании авиабилетов в России с 7 августа говорилось ранее. Данный процесс связывали с ростом евро в системе бронирования. 

Ксения АНДРЕЕВА
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